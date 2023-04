« Koh-Lanta : le Feu Sacré » du 25 avril : l’épisode 10, qui sera éliminé ce soir ? (extrait vidéo)

5 ( 10 )

« Koh-Lanta : le Feu Sacré », épisode 10 du mardi 25 avril 2023 – La suite de la réunification vous attend ce soir dans l’épisode 9 de « Koh-Lanta : le Feu Sacré ». Ce soir, l’aventure individuelle prend son envol ! Les aventuriers jouent de plus en plus serré, chacun place ses pions et surveille ceux des autres ! Entre ambition des jeu de dupes, tous sont prêts à tout pour continuer l’aventure !







Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







« Koh-Lanta : le Feu Sacré », présentation de l’épisode 10 du 25 avril

Aux Philippines, la Réunification est partie sur les chapeaux de roue. Tous les naufragés veulent briller sur les épreuves individuelles, et chacun place ses pions. Mais les premières désillusions vont vite arriver…

Les stratégies s’entremêlent, bien malin qui saura y voir clair. Alors, qui tire les ficelles ?

VIDÉO Koh-Lanta extrait de l’épisode 10

