La meilleure boulangerie de France du 28 avril : qui va gagner et représenter la Bretagne Est ?

La meilleure boulangerie de France du 28 avril 2023 – Ce vendredi soir et pour finir la semaine, Norbert Tarayre, Noëmie Honiat et Bruno Cormerais continuent leur tour de la Bretagne Est dans la saison 10 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Deux nouvelles boulangeries s’affrontent ce soir, on vous dit tout !







Une émission à voir dès 18h35 sur M6







La meilleure boulangerie de France du 28 avril 2023 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 17ème semaine de la saison, le jury est en la Bretagne Est.

🔵 Lundi, c’est la boulangerie de Gwendoline et Pierre dans les Côtes-d’Armor qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,6/10 (8/10 pour la boutique, 8,5/10 pour le produit signature, 9/10 pour le pain, et 9/10 pour le défi de Norbert sur le thème de la pâte à tartiner)



🔵 Mardi, c’est la boulangerie d’Elodie et Jérôme en Ille-et-Vilaine qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,8/10 (9/10 pour la boutique, 8/10 pour le produit signature, 8/10 pour le pain, et 10/10 pour le défi de Norbert sur le thème de la graine de sarrasin)

🔵 Mercredi, c’est la boulangerie de Valentin et Nicolas en Ille-et-Vilaine qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,1/10 (8/10 pour la boutique, 7,5/10 pour le produit signature, 8/10 pour le pain, et 9/10 pour le défi de Norbert sur le thème de la la coquille Saint-Jacques)

🔵 Jeudi, c’est la boulangerie d’Antoine dans les Côtes-d’Armor qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,5/10 (9/10 pour la boutique, 8/10 pour le produit signature, 9/10 pour le pain, et 8/10 pour le défi de Norbert sur le thème de l’effiloché de porc à la bretonne)

🔵 Vendredi, Norbert Tarayre lancera un nouveau défi aux artisans qui intégrer parfaitement dans leurs créations un breuvage on ne peut plus breton : le Chouchen. De leur côté, Noémie et Bruno découvriront deux nouveaux établissements boulangers en Ille-et-Vilaine : l’artisan au taquet face aux anciens colocs. Qui accèdera à la délibération finale d’aujourd’hui ?

En fin d’émission, le jury sacrera le meilleur boulanger qui aura le privilège de représenter la Bretagne Est pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la nouvelle saison

Le tour de France le plus gourmand de la télévision repart pour une nouvelle saison. Et pas des moindres puisqu’il s’agit de la 10e saison ! 10 ans déjà que notre jury parcourt les routes de France à la recherche des meilleurs artisans boulangers, ceux qui vous régalent jour après jour de leurs bons pains, de leurs gourmandes viennoiseries et de leurs succulentes pâtisseries. 10 ans à regarder évoluer les pratiques boulangères, avec ses nouvelles tendances mais aussi avec son retour permanent aux terroirs et aux recettes ancestrales. 10 ans que « La meilleure boulangerie de France » récompense le plus talentueux d’entre eux !

