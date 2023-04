4.6 ( 10 )

C dans l’air du 28 avril 2023, invités et sommaire – Ce vendredi soir, Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 28 avril 2023 : le sommaire

⚫ Wandrille Lanos, journaliste et réalisateur de « Taiwan une nation interdite » diffusé dimanche 7 mai à 21 heures sur France 5, sera l’invité de Bruno Duvic dans #cdanslair.

Depuis son arrivée au pouvoir en 1949, un des projets fondamentaux du Parti communiste chinois est de restaurer la pleine souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine. La « pièce manquante » de cette Chine unique est la petite île de Taïwan. Depuis un demi-siècle, la Chine revendique cette île peuplée de 23 millions d’habitants comme une de ses provinces.

Ces dernières années, et encore davantage ces derniers mois, la tension permanente entre les deux voisins s’est intensifiée, au point que les militaires chinois sont aujourd’hui appelés « à se préparer à la guerre ». Des relations entre Pékin et Taipei qui se sont fortement détériorées depuis la prise de fonction en 2016 de la présidente taïwanaise Tsai Ing-Wen, dont le parti, le DPP, qui revendique l’autonomie de fait de Taïwan, et qui font planer la menace d’une nouvelle guerre.

Si Taïwan déclare l’indépendance, la Chine assure qu’elle lancera l’assaut. Si la Chine s’empare de Taïwan par la force, les États-Unis pourraient intervenir pour respecter d’une part leur accord de défense des Taïwanais et d’autre part leurs intérêts stratégiques dans la région. Mais ces menaces de guerre sont-elles aujourd’hui plausibles ? La situation entre Taïwan et la Chine pourrait-elle réellement déboucher sur un troisième conflit mondial ?

Ce film raconte le mystère taiwanais de 1949 à aujourd’hui. Offrant une plongée au cœur du détroit de Formose et un éclairage historique et géopolitique complet sur la situation en mer de Chine, il fait le récit de la construction de l’île en un objet politique hybride : ni une région ni un pays, mais un territoire qui ose enfin se démarquer de la Chine et qui veut s’affranchir de la tutelle des Etats-Unis. Un peuple qui revendique désormais une identité singulière.

⬛ Eau : déjà l’alerte !

Un gigantesque incendie dans l’État du New Jersey alors qu’une chaleur record s’installe dans le nord-est des Etats-Unis et comme l’année dernière à la même époque, l’Inde et ses voisins qui suffoquent. Une épisode caniculaire qui touche toute la partie sud de l’Asie, jusqu’en Thaïlande et au Laos, où les records de températures sont tombés, accablant une région qui abrite près de 2 milliards d’habitants, soit plus du quart de l’humanité et menaçant cette année encore les récoltes de céréales, notamment de blé.

Conformément aux avertissements émis par les experts du GIEC, avec le réchauffement climatique, la fréquence des évènements extrêmes augmente, les vagues de chaleur se multiplient et sont plus longues. Dans le sud de l’Europe, au Portugal ou encore en Espagne, et plus particulièrement en Andalousie, le mercure atteint depuis plusieurs jours des températures comprises entre 38 °C et les 40 °C. En France des températures records ont aussi été enregistrées cet après-midi avec 27 °C à Bordeaux, 26 °C. à Tarbes, et vingt départements sont déjà concernés par une alerte sècheresse. Une pénurie d’eau qui inquiète notamment dans les Pyrénées orientales où des premiers feux de forêt majeurs ont eu lieu à la mi-avril et des villages sont déjà privés d’eau potable. Une situation d’autant plus alarmante que le préfet a averti mardi qu’en raison de la sécheresse exceptionnelle dans ce département, « il n’y aura pas suffisamment d’eau pour tous les usages » cet été, ce qui obligera à « des décisions difficiles ». Il a décidé ce vendredi de placer le département en état de crise liée à la sécheresse – le plus haut niveau d’alerte possible – à compter du 10 mai.

Mais comment vivre avec moins d’eau ? Face à la sécheresse, la France va devoir s’adapter dans l’urgence à la pénurie d’eau, et dans certaines communes, des élus locaux entendent remettre en question des procédés qu’ils jugent désormais obsolètes. C’est le cas à Grigny dans l’Essonne où le maire souhaite que l’entreprise Coca-Cola arrête de prélever de l’eau directement dans la nappe phréatique et se fournisse désormais auprès de la Régie publique de l’eau.



