La série « Section de recherches » relancée par TF1, de nouveaux épisodes à venir (infos et casting)

Bonne nouvelle pour les fans de la série de TF1 « Section de recherches ». Un an après l’arrêt de la série, la chaîne a finalement décidé de la relancer ! Xavier Deluc avait fait cette confidence récemment lors d’une invitation dans « Les 12 coups de midi » et l’info a été confirmée.







L’équipe de « Section de recherches », portée par Xavier Deluc, Franck Semonin et Fabienne Carat, va très bientôt débuter le tournage de deux nouveaux épisodes à la Réunion.







En effet, VL Médias a contacté TF1, qui a confirmé le retour de « Section de recherches ». Le tournage se déroulera le mois prochain et en cas de succès d’audience, d’autres épisodes pourraient être commandés par la chaîne. Selon Allociné, cette nouvelle soirée s’intitulera « Mortelle randonnée ». Et le Parisien affirme que l’on retrouvera Olivier Sitruk, Isabelle Vitari, ou encore Élodie Varlet de « Plus belle la vie ».

L’an dernier, le final intitulé « Retrouvailles » avec rassemblé 5,07 millions de téléspectateurs sur TF1. Et on ne peut pas dire que beaucoup de séries de la chaîne réalisent de telles audiences.



