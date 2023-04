Carlos Alcaraz : après sa victoire à Barcelone, il a plongé dans la piscine (VIDÉO)

5 ( 5 )

Carlos Alcaraz a remporté le tournoi de tennis ATP de Barcelone dimanche après sa victoire contre le grec Stefanos Tsitsipas. Une consécration pour le joueur, qui aura 20 ans la semaine prochaine et que beaucoup voient déjà comme le grand favori pour Roland Garros, tournoi du Grand Chelem qui débutera le mois prochain.







Publicité





C’est un deuxième titre d’affilée pour Alcaraz à Barcelone et comme le veut la tradition, il a fêté ça en plongeant dans la piscine !







Publicité





Prochain tournoi pour l’espagnol, Madrid à la fin de la semaine. Il devrait jouer vendredi alors que son compatriote Rafael Nadal a déjà déclaré forfait.

VIDÉO Carlos Alcaraz plonge dans la piscine à Barcelone après sa victoire

Carlos Alcaraz, né le 5 mai 2003 à Murcie en Espagne, est considéré comme l’un des jeunes joueurs les plus talentueux du circuit et est souvent comparé à Rafael Nadal en raison de leur origine espagnole et de leur style de jeu similaire.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note