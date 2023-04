« L’école de la vie » du 5 avril 2023 : saison 2 inédite ce soir sur France 2

4.2 ( 5 )

« L’école de la vie » au programme TV du mercredi 5 avril 2023 – Ce mercredi soir, France 2 lance la saison 2 de la série française « L’école de la vie » avec Julie de Bona, Florence Pernel et Bruno Sanches.







Publicité





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





L’école de la vie – présentation de la saison 2

Retour au lycée avec la saison 2 de la série L’école de la vie dans laquelle Julie de Bona interprète le rôle d’une professeure de français très investie dans la vie de ses élèves.

Entourée de la même équipe pédagogique que dans la saison 1, elle tentera de résoudre des problèmes de société auxquels peuvent être confrontés les jeunes : la drogue, la famille d’accueil défaillante, être victime d’un exhibitionniste, le deuil d’un camarade, les troubles alimentaires et la maladie psychique chronique.

Vos épisodes du 5 avril 2023

Épisode 1 : Ambre

Léo Costa, prof d’EPS, surprend sa collègue Alexandra Delage, prof de français, victime d’un malaise étonnant. Alexandra se sent alors obligée de le mettre dans la confidence de sa maladie. Dans sa classe, Alexandra s’inquiète du décrochage d’Ambre et soupçonne une consommation de cannabis.

Parallèlement, Iris panique après avoir perdu son smartphone et Léo galère à trouver un binôme pour son projet pédagogique.



Publicité





Épisode 2 : Naïm

Enfin dans la confidence de sa maladie, Yassine, son conjoint, accompagne Alexandra pour ses piqûres d’hormones. L’objectif est de réaliser un prélèvement ovocytaire, pour conserver toutes leurs chances dans leur projet d’enfant. Dans sa classe, Alexandra découvre que Naïm, excellent élève, est en conflit avec sa famille d’accueil.

Parallèlement, Enzo est tout excité en présentant un blob à sa classe, et M. Burgin, prof d’arts plastiques, soupçonne une idylle entre Léo et Mme Joubert.

L’école de la vie, les interprètes

Avec : Julie de Bona (Alexandra Delage), Florence Pernel (Carole Mine), Bruno Sanches (Léo Costa), Yannig Samot (M. Bouvier), Cécile Rebboah (Mme Fourge), Nicolas Briancon (M. Burgin), Melanie Page (Mme Joubert), Cédric Revollon (M. Chagne), Otis Ngoi (M. Cantrel), Léa Millet (Mme Jimenez), Nader Boussandel (Rayan), Riad Gahmi (Yassine), Bartholomew Boutellis (Julien), Basile Violette (Mathias)

Avec la participation de : Patrick Chesnais (Michel Franju), Vincent Desagnat (Patrice Pottier), François Vincentelli (José)

L’école de la vie, la bande-annonce

À tout âge, on apprend !#LEcoleDeLaVie reprend pour une saison 2 avec @juliedebona en professeure principale 📺 Mercredi à 21h10 pic.twitter.com/rmtSo2dUi6 — France 2 (@France2tv) April 3, 2023

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note