The Resident du 5 avril 2023 : Nic de retour, le final de la saison 5 ce soir sur TF1

The Resident du 5 avril 2023 – Ce mercredi soir à la télé, TF1 termine la diffusion de la saison 5 de la série « The Resident ». Au programme aujourd’hui, les deux derniers épisodes inédits de la saison. Et Nic va être de retour sous forme de flashbacks dans l’épisode 23.







A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







The Resident du 5 avril 2023 : vos deux épisodes de ce soir

Episode 22 saison 5 « La preuve est faite » : Un jeune homme arrive aux urgences. Il est atteint d’une maladie rare qui rend ses os incroyablement fragiles. Le père de Cade, Ian, doit alors seconder les chirurgiens, laissant Cade se débrouiller toute seule. Suite au succès de ses essais clinique, qui est officiellement reconnu, Devon doit prendre une décision importante pour l’avenir de sa carrière. Pendant de temps, Billie se débat avec ses sentiments.

Episode 23 saison 5 « Sous la lumière des néons » : Conrad s’interroge sur son avenir tandis qu’une conversation très précise qu’il a eue autrefois avec Nic ne cesse de lui revenir à l’esprit. Pendant ce temps, Devon se voit offrir un poste très alléchant à Baltimore et Ian doit faire face à un terrible diagnostic, qui l’oblige à s’en remettre totalement aux médecins de Chastain. Kit et Bell organisent une soirée pour fêter leurs fiançailles et Padma reçoit une nouvelle très attendue.



Avec : Matt Czuchry (Conrad Hawkins), Emily VanCamp (Nicolette Nevin), Manish Dayal (Devon Pravesh), Bruce Greenwood (Randolph Bell)

