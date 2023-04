« Les enquêtes de Murdoch » du 2 avril 2023 : vos épisodes inédits ce soir

5 ( 5 )

« Les enquêtes de Murdoch » du 2 avril 2023 – Ce soir et comme chaque dimanche, France 3 continue de diffuser la saison 15 inédite de votre série « Les enquêtes de Murdoch ». Au programme, deux nouveaux épisodes inédits suivi de plusieurs rediffusions.







Rendez-vous dès 21h10 sur France 3







« Les enquêtes de Murdoch » du 2 avril 2023 : vos épisodes inédits

Madame a disparu : Tandis que l’inspecteur Murdoch est amené à enquêter sur un enlèvement aussi inquiétant que complexe en lien avec la famille Newsome, le docteur Ogden doit trouver comment réagir face au comportement de son ancien employeur.

Un sang d’encre : Un caricaturiste est assassiné alors qu’on lui remet un prix. L’ « homme le plus détesté de Toronto » aurait pu être la cible de bien des gens. Murdoch va devoir comprendre les implications de son travail pour déterminer qui avait intérêt à le faire disparaître.



« Les enquêtes de Murdoch » – Présentation de la saison 15

Cette 15e saison continue d’explorer les vies privées et professionnelles de nos héros qui s’évertuent à résoudre les crimes les plus complexes, qu’ils soient sérieux, historiques, comiques ou insolites. Ces enquêtes seront l’occasion de croiser des personnages historiques aussi variés que Sigmund Freud et Carl Jung, Booker T. Washington et W.E.B. Du Bois, ou encore Mary Pickford, et de retrouver des têtes connues telles que James Pendrick et Terence Meyers.

L’inspecteur Murdoch s’adapte à la nouvelle qu’il a avec son fils, et le docteur Ogden voit sa carrière prendre un chemin inattendu. Brackenreid et Margaret continuent de se faire du souci pour leur fils Bobby. George et Effie doivent se remettre de leurs récentes épreuves. La relation entre Watts et Jack est mise à mal par la société de l’époque. Quant à Violet Hart, elle est toujours en quête de plus d’autonomie et de sécurité financière.

Pas de moins de 4 épisodes déjà diffusés prendront le relais dès 22h35.

