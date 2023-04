Les mystères de l’amour du 16 avril : votre épisode ce soir sur TMC (résumé + vidéo épisode 1 saison 32 en avance)

4.6 ( 9 )

Les mystères de l’amour du 16 avril 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1 de la saison 32 – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TMC, c’est un épisode inédit de votre série « Les mystères de l’amour » qui vous attend. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce soir, qui est le tout premier de la saison 32. Il s’intitule « Branle-bas de combat ».







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 19h50 sur TMC mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Publicité





Les mystères de l’amour du 16 avril 2023 – résumé de l’épisode 1 saison 32 « Branle-bas de combat »

Hélène est incarcérée. Toute la bande est mobilisée pour tenter de la sauver. Carmela reste introuvable, Nicolas, José et les autres partent à sa recherche. Bénédicte demande l’aide d’Emeraude et des gens de la rue.

Les mystères de l’amour du 16 avril – la vidéo de l’épisode

En attendant ce soir, cet épisode est à découvrir en avant-première sur myTF1 Max en cliquant ici.



Publicité





Les mystères de l’amour, c’est les samedis et dimanches soirs, à 19h50 sur TMC. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note