« Les rencontres du Papotin » avec Josiane Balasko ce soir sur France 2 (22 avril)

« Les rencontres du Papotin » du 22 avril 2023 – Nouveau numéro des « Rencontres du Papotin » ce samedi soir sur France 2. Retrouvez toute la rédaction du Papotin pour une interview sans filtre de l’actrice Josiane Balasko.







A suivre dès 20h30 sur France 2 mais aussi sur france.tv







« Les rencontres du Papotin » du 22 avril 2023 : Josiane Balasko face à la rédaction du Papotin

Actrice, scénariste et réalisatrice, Josiane Balasko a été révélée au grand public grâce aux succès de la troupe du Splendid. Elle a depuis construit une carrière riche de plus de 100 films, oscillant entre comédies grand public et cinéma d’auteur. Josiane Balasko est l’invitée de ce 6e numéro des Rencontres du Papotin. L’occasion pour elle de répondre, en toute sincérité, à des questions sur son enfance, sa famille mais aussi sa philosophie de vie et de partager un moment avec ces journalistes atypiques.

Le Papotin, journal atypique depuis 1990

Le Papotin est un journal créé en 1990 par Driss El Kesri, éducateur à l’hôpital de jour d’Antony. Il compte aujourd’hui 53 journalistes atteints de troubles du spectre autistique. Tous les mercredis matin, les journalistes atypiques se retrouvent pour une conférence de rédaction animée par Julien Bancilhon, rédacteur en chef de la publication et psychologue. Ils discutent des articles et interviews de personnalités qui composeront la prochaine édition du journal.

En 2022, Kiosco.TV et Quad+TEN, sur une idée originale d’Eric Toledano et Olivier Nakache, lancent sur France 2 le format télévisé inspiré du journal.



Extrait vidéo

Touchante, drôle, spontanée : Josiane Balasko rencontre nos journalistes atypiques du Papotin ce soir à 20h30 ! #LesRecontresDuPapotin pic.twitter.com/ZZt368wgpo — France 2 (@France2tv) April 22, 2023

Les rencontres du Papotin, un rendez-vous à retrouver régulièrement sur France 2, le samedi à 20h30.

