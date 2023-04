Mask Singer : quelle star est sous la Sorcière ? Indice !

4.3 ( 6 )

Mask Singer saison 5 la Sorcière – C’est ce vendredi soir que Camille Combal va donner le coup d’envoi de la saison 5 de « Mask Singer ». Vous avez déjà envie d’avoir des indices sur les nouveaux costumes ?







Publicité





Début des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Jeff Panacloc, Michèle Bernier et Elodie Frégé.







Publicité





Mask Singer saison 5 : qui se cache derrière le costume de la Sorcière ?

Zoom sur le costume de la Sorcière. Et on peut vous dire qu’il est aussi beau qu’énigmatique ! Sur les étagères d’une Sorcière, on trouve d’ordinaire des grimoires, ou une baguette magique. Cette Sorcière-là n’a rien de tout cela sur ses étagères…

Indice n°1 : « Mes étagères sont remplies de prix »



Publicité





#MaskSinger

Sur les étagères d’une Sorcière, on trouve d’ordinaire des grimoires, ou une baguette magique 🧙‍♀️

Cette Sorcière-là n’a rien de tout cela sur ses étagères 🔎 Qui se cache derrière ce masque ? 🕵️ RDV dès le Vendredi 14 Avril sur @TF1 et @MYTF1 🎭 pic.twitter.com/7VwngNJ6Zh — Mask Singer TF1 (@MaskSinger_TF1) April 3, 2023

Ce premier indice vous aide-t-il ? D’autres indices à venir ce soir dans le premier prime de Mask Singer !

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 5 ne fait que commencer.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 14 avril 2023 à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note