« Notre tout petit petit mariage » : le film avec Ahmed Sylla et Camille Lou en salles ce mercredi

C’est une belle comédie qui vous attend ce mercredi en salles avec la sortie du film de Frédéric Quiring « Notre tout petit petit mariage », porté par Ahmed Sylla et Camille Lou.







Un film qui vous fera passé un bon moment de détente en cette période de vacances scolaires. De l’humour autour de l’un des évènements les plus marquants d’une vie : le mariage. Celui de Max et Lou se voulait « tout petit petit » mais ça va très vite déraper et le mariage va devenir hors de contrôle !







Au casting, Ahmed Sylla et Camille Lou, mais également Grégoire Bonnet (Scènes de ménage) en beau-père hilarant, ou encore Marc Riso (Je te promets) en meilleur ami totalement déjanté.

« Notre tout petit petit mariage », le synopsis

Max et Lou se sont fait une promesse. Pour leur mariage ce sera seulement eux et leurs témoins. Mais ça… C’était sans compter sur l’ENORME fête surprise qui les attend !

Ils voulaient être 4, ils se retrouvent 300 et tout va très vite devenir incontrôlable… Ils rêvaient tout petit petit… Ils auront grand, TRÈS TRÈS grand !



« Notre tout petit petit mariage », le casting

Avec : Ahmed Sylla, Camille Lou, Grégoire Bonnet, Marc Riso, Barbara Bolotner, André Ferreol, Anne Caillon, Denis Mpunga, etc.

« Notre tout petit petit mariage », la bande-annnce

