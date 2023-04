« Pékin Express : le choix secret » : qui a été éliminé avant la finale ? (résumé et replay demi-finale du 13 avril)

5 ( 11 )

« Pékin Express : le choix secret » résumé et replay de la demi-finale du jeudi 13 avril 2023 – C’est parti pour la demi-finale de Pékin Express. Après l’élimination de Clément et Emeline, Stéphane Rotenberg expliquent aux trois derniers binômes que ce soir, il y aura trois courses avec trois amulettes à gagner !







Mais sur chaque course, le binôme qui arrivera dernier aura une enveloppe noire. Et l’une seule est éliminatoire !

Le début de l’étape est spectaculaire et à sensations fortes. Ils doivent se rendre à un sommet de 1200 mètres avec une mission de haute voltige. Il s’agit d’un saut à l’élastique et chaque candidat doit sauter pour pouvoir repartir. Alexandre, qui a peur du vide, ne sait pas s’il en est capable. Chirine se lance ! Elle dépasse ses limites et réussit. Mais Alexandre refuse d’y aller.

Xavier et Céline arrivent à leur tour. Xavier saute le premier ! Céline enchaine alors qu’Alexandre et Chirine continuent de discuter. Céline est tétanisée, Xavier l’encourage d’en bas. Céline a trop peur et refuse de sauter.



Alexandra et Laura arrivent à leur tour. Alexandra a la phobie du vide et ne veut pas y aller ! Et Xavier réussit à convaincre Céline de remonter. Mais elle a encore très très peur. Et elle finit par réussir !

Xavier et Céline repartent en tête alors qu’Alexandra et Laura ne se sont même pas approchés de la grue. Xavier et Céline remportent l’amulette et sont les seuls à terminer cette course. Il pleut, Stéphane a réuni les trois binômes pour leur annoncer le résultat. Alexandre et Chirine, et Alexandra et Laura sont à égalité et ont donc chacun une enveloppe noire ! Il n’y aura donc pas de tirage d’enveloppe sur la seconde course.

Xavier et Céline font encore la course en tête, ils arrivent sur la mission du « monde inversé ». Il faut aller chercher des jetons avant de peindre avec des lunettes de vision inversée. Alexandra et Laura arrivent 2èmes. Xavier reconnait la Joconde mais se trompe de peintre ! Ils doivent donc recommencer. Alexandra et Laura trouvent et prennent donc de l’avance ! Elles repartent les premières de la mission mais galèrent avec le stop. Xavier et Céline repartent mais en bus et donc pas vite. Alexandre et Chirine, derniers, trouvent une voiture qui accepte de les emmener au bout.

Stéphane annonce le classement de la 2ème course : Alexandre et Chirine remportent l’amulette.

Après une nuit chez l’habitant, place à la dernière course. Alexandre et Chirine partent avec du retard, ils ont la pression. Les soeurs arrivent les premières au panneau voiture interdite. Les binômes doivent faire un trek de 3kms avec deux vaches et sans faire sonner une cloche ! Alexandra et Laura commencent, Xavier et Céline arrivent mais galèrent avec la cloche. Ils écopent d’une pénalité d’une minute dès que ça sonne. Alexandre et Chirine sont derniers mais avancent vite. Ils doublent Xavier et Céline ! Alexandre et Chirine prennent la tête. Et Xavier et Céline se rapprochent d’Alexandra et Laura. Il reste ensuite 200kms à faire pour aller à Rio !

Pékin Express : et le binôme éliminé est…

Stéphane annonce le classement de la dernière course : Alexandre et Chirine sont 1ers et remportent l’amulette. Alexandra et Laura sont 2èmes, Xavier et Céline ont donc la dernière enveloppe noire. Chaque binôme a une enveloppe ce soir ! Xavier et Céline sont les premiers à ouvrir l’enveloppe, elle est non-éliminatoire ils sont donc les premiers qualifiés pour la finale ! Alexandre et Chirine ouvrent la leur, elle est également non-éliminatoire. Et c’est donc Alexandra et Laura qui sont éliminées ! Elles donnent leur 5 amulettes à Alexandre et Chirine.

Pékin Express : le choix secret, le replay de la demi-finale

Si vous avez loupé cette demi-finale épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play. Rendez-vous le jeudi 20 avril pour suivre la finale !

