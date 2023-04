Quotidien du 24 avril 2023 : Yann Barthès en mode best-of ce soir

5 ( 5 )

Quotidien du 24 avril 2023, les invités – La semaine commence mais il s’agit des vacances scolaires et Yann Barthès et son équipe ont pris eux aussi un peu de repos ! Pas d’inédit de « Quotidien » cette semaine, qui passe en mode best-of chaque soir !







Rendez-vous dès 19h20 sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Quotidien du 24 avril 2023 : le programme

Revivez les meilleurs moments de l’émission. Avec les nombreux invités prestigieux reçus par Yann Barthès comme : Philippe Collin, Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Arnaud Hermant, Syane Dalmat, Nathalie Gendrot et Guillaume Meurice, Michel_Goya, Dr. Jean-David Zeitoun, Jeremy Ferrari, Alex Lutz et André Dussollier, Johan Papaconstantino, Michel Denisot, Louis Boyard, Donovan, Arnaud Tsamère, Céline Bracq, Gilles Finchelstein, Natasha Polony, Jérôme Fourquet, Delphine Horvilleur, Julie Gayet, Sarah Barukh, Keanu Reeves, Amélie Oudéa-Castera, François Gemenne, Voyou, Vincent Martigny, Lorraine de Foucher, Christophe Dechavanne, David Lisnard, Salome Saqué, Thomas Hertog, Apolline de Malherbe, Chloe Morin, Soazig Quéméner, etc

Retrouvez un nouveau numéro de « Quotidien » ce lundi 24 avril 2023 à 19h20 sur TMC. Et retour des inédits dès le lundi 1er mai !



