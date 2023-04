5 ( 8 )

Sept à huit du 2 avril 2023, sommaire et reportages – Demain et comme tous les dimanches soirs, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h15 sur TF1 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».







Sept à huit du 2 avril 2023 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Les naufragés de l’immobilier en Bretagne. Face à la pénurie de logements et la flambée des prix, des familles se retrouvent contraintes de vivre au camping.



Dans « 7 à 8 »

🔵 Son mari est mort dans l’incendie de leur maison, Sylvie est accusée d’avoir elle-même mis le feu. Et ce ne serait pas sa première tentative !

🔵 La folie des miss aux Philippines. Les reines de beauté y sont formées à la dur dans des écoles spécialisées. Certaines deviennent des super stars.

🔵 Et François Damiens entre confessions et traits d’humour. Son univers loufoque et désopilant dans le portrait d’Audrey Crespo-Mara.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 2 avril 2023.

