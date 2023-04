The Voice : quels talents se sont qualifiés ? (résumé + replay battles du 29 avril)

The Voice du 29 avril 2023, résumé et replay – C’est parti pour la 10ème soirée de la saison 2023 de « The Voice, la plus belle voix ». Zazie, Bigflo & Oli, Amel Bent et Vianney lancent la dernières soirée de battles ce soir !







La première battle de la soirée est au sein de l’équipe de Bigflo & Oli. Fanchon à Aiden s’affrontent sur « Bad Boy » de Yseult. Tous les coachs auraient gardé Fanchon. Bigflo & Oli font le même choix !

Place ensuite à la Team Vianney. Jessica et Jérémy sont opposés sur « Mourir demain » de Natasha St-Pier et Pascal Obispo. Vianney choisit de continuer avec Jérémy, Jessica est éliminée.

On continue avec l’équipe de Zazie. Julie Negroni affronte Clem sur « Ta marinière » de Hoshi. Zazie hésite mais décide de sauver Clem.



La soirée se poursuit avec Amel Bent, Kads et Tayane s’affrontent sur « La chanson des vieux amants » de Jacques Brel. Amel est face à un choix difficile, elle décide finalement de garder Kads.

Place à une battle dans l’équipe de Bigflo & Oli. Aïsha, Jade Nahomy et Sydney Ferrier s’affrontent sur « Banh Bang » de Jessie J. Ils décident de continuer avec Aïsha !

Dans la Team Vianney, Nade est opposée à Andrea sur « Don’t stop the music » de Rihanna. Vianney décide de poursuivre avec Andrea !

Place à l’équipe de Zazie, s’opposent sur « Yalla » de Calogero. Valentin est face à Supernova. Zazie continue avec Supernova.

On poursuit avec la dernière battle de l’équipe d’Amel, Arslane et Malicia chantent « XY » de Slimane et Vitaa. Malicia a oublié des paroles et elle s’en veut… Amel décide de continuer avec Arslane !

Place à la toute dernière battle, dans la Team Bigflo & Oli. Hanna et Anna Maria s’affrontent sur « Le dernier jour de disco » de Juliette Armanet. Ils décident d’emmener Hanna sur les cross-battles !

The Voice du 29 avril 2023, le replay

Cette 10ème soirée de la saison 2023 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur MYTF1 en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 6 mai 2023 pour suivre le début des cross-battles !