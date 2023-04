« Médecin de campagne » : votre film ce soir sur France 2 (30 avril)

« Médecin de campagne » de Thomas Lilti est en mode rediffusion ce soir, dimanche 30 avril 2023, sur France 2. Au casting, François Cluzet, Marianne Denicourt, et Isabelle Sadoyan.







Publicité





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur France.TV







Publicité





« Médecin de campagne » : l’histoire

Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent compter sur Jean-Pierre, le médecin qui les ausculte, les soigne et les rassure jour et nuit, sept jours sur sept. Malade à son tour, Jean-Pierre voit débarquer Nathalie, médecin depuis peu, venue de l’hôpital pour le seconder. Elle va devoir s’adapter à cette nouvelle vie et remplacer celui qui se croyait irremplaçable.

Interprètes

Avec : François Cluzet, Marianne Denicourt, Isabelle Sadoyan



Publicité





« Médecin de campagne » : la bande-annonce

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore vue, voici la bande-annonce de votre film.