Top Chef du 12 avril 2023 : l’épisode 7 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Top Chef du 12 avril 2023 – Après l’élimination de César la semaine dernière, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour suivre l’épisode 5 de la saison 14 de « Top Chef ». Et ce soir, les candidats vont vous prouver que l’on peut faire de la haute gastronomie tout en faisant des économies !







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur 6Play







Top Chef du 12 avril 2023, le programme de l’épisode 7

Le mot gastronomie peut-il rimer avec économie ? Quand les produits ordinaires deviennent des plats extraordinaires, c’est cette semaine dans Top Chef ! Aujourd’hui, de nombreux chefs proposent des plats gastronomiques plus accessibles. Pour cela, ils doivent diminuer leurs coûts et donc trouver des solutions : remplacer les protéines, sublimer les produits les moins chers et les cuisiner en entier sans rien jeter !

Épreuve qualificative

Les candidats vont faire leurs courses au marché afin de réaliser une entrée, un plat et un dessert. Mais attention, ils devront choisir leurs produits de la façon la plus économique possible : le candidat qui aura dépensé le plus d’argent ne pourra pas cuisinier et ira directement en épreuve éliminatoire. Pour les autres, un challenge de taille les attend ! À partir de leur panier économique, ils devront réaliser une assiette gastronomique et tenter de convaincre un jury étoilé : Fanny Rey, Arnaud Lallement, Christopher Coutanceau et Franck Putelat ! Qui bluffera ce jury d’exception et sera directement qualifié pour la prochaine semaine ?



Épreuve éliminatoire

Un nouveau défi, lancé par le chef doublement étoilé Jérôme Banctel, attend les candidats. À la tête des cuisines d’un palace parisien, le chef Banctel s’est amusé avec un produit populaire et peu cher : le poireau. Après de nombreuses recherches, il a réussi à élaborer une technique totalement inédite qui lui permet de proposer à sa carte une recette qu’il est le seul à maîtriser à travers le monde : le poireau soufflé. C’est donc ce challenge qu’il va lancer aux candidats : faire souffler un produit simple pour en proposer une version inédite et jamais vue. À l’issue de cette épreuve, l’un d’eux quittera définitivement le concours.

Top Chef du 12 avril 2023, extrait vidéo

« Le candidat qui aura le ticket de caisse le plus cher ne cuisinera pas ! » Objectif : réaliser un plat gastronomique en dépensant le moins possible.

Rappel de la présentation de la saison 14

Parce que la grande cuisine se renouvelle tous les jours, Top Chef en fait de même dans cette 14e saison, pour encore plus de saveurs. Aujourd’hui, la gastronomie se démocratise et les grands chefs souhaitent la rendre accessible au plus grand nombre.

Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Glenn Viel et Paul Pairet vont ainsi challenger les candidats dans des univers très différents. Cuisine très marquée, personnalité atypique, les 16 candidats de cette nouvelle saison vont vous surprendre !

LES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON

– Une cuisine gastronomique accessible et moderne

– Des épisodes plus courts : l’épreuve de la dernière chance disparait !

– Un nouveau défi pour Hélène Darroze

– De nouvelles épreuves inédites et revisitées

– 16 candidats talentueux à forte personnalité

CHAQUE SEMAINE, UN THÈME CULINAIRE DIFFÉRENT

Les candidats vont devoir se surpasser pour répondre aux challenges des chefs. Toutes les semaines, vous découvrirez une épreuve différente :

– Révolutionner la cuisine de rue dans le plus grand food market d’Europe

– Défier la technique des Meilleurs Ouvriers de France

– Cuisiner des produits ordinaires et les rendre extraordinaires

– Entrer dans la peau d’un chef de palace pendant 24 heures

– Réaliser des illusions culinaires

– Faire un menu gastronomique le plus économique

« Top Chef », c’est ce soir sur M6.

