« Un coup de foudre en garde partagée » : votre téléfilm ce 21 avril sur TF1 (histoire et interprètes)

4.2 ( 5 )

« Un coup de foudre en garde partagée » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 21 avril 2023 – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Un coup de foudre en garde partagée ».







Publicité





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Un coup de foudre en garde partagée » : l’histoire

Kate, une mère célibataire qui travaille dans l’animation, se laisse convaincre par sa fille Sophia d’adopter un chien à la Semaine de l’adoption organisée par son école. Mais de son côté, Owen a lui aussi réussi à convaincre son père, Eric, d’adopter le même chien. Les deux familles vont donc devoir se partager la garde de Bruce. A force de se croiser, ils vont apprendre à se connaître et à devenir amis. Sophia et Owen établissent un plan pour qu’ils gardent tous les deux Bruce : pousser leurs parents que tout oppose à se fréquenter.

Un coup de foudre en garde partagée, interprètes et personnages

Avec : Nikki Deloach (Kate Healy), Michael Rady (Eric Smith), Michaela Russell (Sophia), Max Ivutin (Owen)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Un coup de foudre vertigineux ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note