Un si grand soleil du 17 avril : Manu est perdu (résumé et vidéo épisode 1127 en avance)

Un si grand soleil du 17 avril, spoiler résumé de l’épisode 1127 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain soir dans votre épisode inédit de la série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce lundi 17 avril 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Eve accompagne Alex au domicile de celui qui s’est fait passer pour Thibault Delclos. Elle lui explique qu’elle allait chez lui à cause de son fauteuil roulant. Sur le trajet, elle en profite pour interroger Alex au sujet de Manu… Elle a besoin de savoir où il en est, Alex lui dit que Manu est furieux.







Arrivés sur les lieux, c’est une femme qui ouvre à Alex et Eve. Elle ne connait pas de Thibault Delclos ni personne en fauteuil roulant. Elle dit être la seule à habiter là, elle n’était pas là la semaine dernière car elle était hospitalisée.



Enzo dépose Kira au lycée. Thaïs parle à Kira d’une société qui cherche des vendeurs en produits bio. Kira pense qu’elles ne seront jamais prises mais ils disent que les débutants sont acceptés.

Eve appelle Dimitri pour lui expliquer qu’ils se sont faits duper par un faux Thibault Delclos. Il hallucine. Eve lui dit qu’elle est autant larguée que lui. Pendant ce temps là, Thibault Delclos porte plainte pour usurpation d’identité. Aya lui montre les photos d’Aline entrain d’embrasser Dimitri. Il reconnait qu’il n’était pas souvent là, ils s’éloignaient.

Kira explique à Louis qu’elle doit annuler leur ciné car elle va avec Thaïs à une réunion pour un boulot. Louis pense que c’est pas une bonne idée de foncer sur le premier taf qui se présente… Il lui conseille de passer par ses parents mais Kira veut se débrouiller seule.

Johanna va défendre Thibault Delclos. Claudine le voit partir, elle interpelle Johanna. Celle-ci lui parle de son agence, à qui on pourrait reprocher un manque de vigilance. Claudine dit ne rien avoir à se reprocher.

Kira et Thaïs arrivent à la réunion de Tip Green, l’endroit est sympa et elles pensent que c’est un super plan. Le fondateur les accueille en personne ! Il présente ses produits 100% naturel. Il interpelle Kira et lui demande de le rejoindre sur scène.

Manu est chez sa psy et lui parle des mensonges d’Eve. Il trouve ça inacceptable, elle a foutu en l’air leur relation. La psy lui fait remarquer qu’elle lui a peut être caché son activité par peur de sa réaction. Manu ne sait pas s’il est capable de lui pardonner et lui faire confiance.

Le fondateur de Tip Green dit à Kira et Thaïs qu’il serait ravi de les compter parmi ses ambassadrices. Elles doivent acheter une mallette de produits à 800 euros ! C’est trop cher pour elle mais il leur dit qu’elles gagneront bien plus. Il dit qu’elles ne doivent pas manquer d’ambition. Kira propose d’acheter une valise pour 2, Thaïs n’a pas l’argent mais Kira propose de lui avancer. Thaïs arrive en retard à la pizzéria, elle explique à son père qu’elle aimerait faire autre chose.

Au commissariat, Alex reçoit une info. Il semble perplexe et l’imprime. Alex montre à Becker le mail de la scientifique avec des messages effacés d’Aline. Elle a reçu la photo de Dimitri et elle avec un message de menaces. Quelqu’un la faisait chanter !

