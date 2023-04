Un si grand soleil du 4 avril : Hugo pense au fleuriste (résumé et vidéo épisode 1118 en avance)

5 ( 11 )

Un si grand soleil du 4 avril, spoiler résumé de l’épisode 1118 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain soir dans votre épisode inédit de la série « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce mardi 4 avril 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

La police est dans le bureau de Tresson. Alex informe Becker et Cécile qu’il a disparu, il s’est comme volatilisé. Et la caméra de surveillance de Tresson dans son bureau a été débrayée. Alex reçoit les résultats d’analyse, c’était bien le sang de Tresson !







Eve et Dimitri font le point sur l’agence avec Claudine. Celle-ci est ravie, l’agence marche très bien. Ils parlent ensuite de l’affaire Aline Delclos. Dimitri doit prendre le relais.



Manu reçoit un appel d’Alex, qui prend des nouvelles. Il l’informe que Tresson a disparu depuis la veille. Manu ne comprend pas, il n’avait aucune raison de partir. Alex lui parle de la trace de sang… Il lui dit que si Tresson est mort, ça l’arrange il ne portera jamais plainte.

Dimitri surveille Aline. Il la surprend entrain de se disputer avec un homme, qui dit que c’est sa faute si son fils est dans cet état. Il s’en prend violemment à elle, Dimitri décide d’intervenir. Il fait mine d’appeler la police. L’homme s’en va.

Au lycée, Inès et Enzo racontent l’histoire de Mélissa et font de la prévention. Inès explique ensuite à Mo qu’elle culpabilise.

Dimitri boit un verre avec Aline, qui lui explique ce qui s’est passé. Le fils de l’homme qui s’en est pris à elle a perdu une jambe sur une course camarguaise. Dimitri prétend écrire un livre sur le milieu des manades et demande à visiter la sienne, elle accepte.

Cécile reçoit un appel du procureur, ils parlent de Tresson et Cécile lui explique qu’elle ne comprend pas qu’il soit introuvable. Avec la goutte de sang, elle pense que sa disparition n’est pas volontaire…

Florent reçoit un appel de Becker pour prendre des nouvelles d’Enzo. Il lui explique qu’il ne se laisse pas abattre. Eve reçoit un appel de Dimitri devant Sabine. Il lui parle de l’agression d’Aline. A la manade, Aline parle de l’écrivain qu’elle veut inviter. Son collègue accepte. Sabine en parle avec Dimitri, qui lui assure que c’est que du boulot.

Eve retrouve Manu, qui se sent inutile. Il lui parle de la disparition de Tresson. Manu ne le prend pas comme une bonne nouvelle, il préfèrerait le voir en prison. Manu remercie Eve d’être là et de le supporter. Eve est distante quand il lui dit qu’ils peuvent tout se dire…

Hugo et Yann jouent au basket, Hugo fait le lien entre les autres morts de criminels et Tresson. Il pense que c’est encore un coup du fleuriste ! Yann n’y croit pas mais Hugo pense que la goutte de sang est une signature. Pendant ce temps là, Cécile parle à Christophe de la disparition de Tresson. Christophe dit que Manu l’a peut être tué pour sauver sa peau. Il dit qu’il plaisante avant de préciser que s’il est mort, il ne va pas pleurer sur son sort. Cécile est choquée, pour elle justice doit être rendue et c’est frustrant.

