Votre Vie en JeuX : votre nouveau jeu ce soir sur France 2 (1er avril 2023)

Votre Vie en JeuX du 1er avril 2023 – Ce samedi soir à la télé, Nagui et Bruno Guillon vous donnent rendez-vous sur France 2 pour un nouveau tout jeu inédit « Votre Vie en JeuX ». Ce 1er avril, vos Vies deviennent de grands Jeux, et la finale de ce jeu pourra changer votre Vie ! (Et ce n’est pas un poisson)







Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Votre Vie en JeuX du 1er avril, présentation du jeu

Organisés, observateurs, passionnés de sport, de musique, de lecture, de voitures… Les habitudes, goûts et qualités des candidats dans le public de Votre Vie en JeuX vont leur permettre de remporter de nombreux cadeaux !

Pour la première fois à la télé, des animateurs mouillent la chemise pour aider les candidats ! Ils vont tout subir, tout endurer pour les candidats et participer à des épreuves drôles et déjantées ! Ils vont par exemple se jeter contre une porte, risquer une douche tout habillé, tomber, mimer, et tout cela pour permettre à leur public de remporter des cadeaux !



En finale, un candidat va bouleverser sa vie et peut remporter jusqu’à 2 000 € net par mois pendant 10 ans, tout simplement en répondant à des questions sur sa propre vie (son prénom, celui de sa maman, sa taille, son dessert préféré…) ! Encore faudra-t-il être très concentré pour ne pas se tromper…

Une grande folie pour rire et s’amuser autour de votre vie !

Pour la première fois, vos animateurs vont mouiller la chemise pour aider les candidats. Et rien ne leur sera épargné… #VVEJ "Votre vie en jeux", présenté par @Nagui et @BrunoGUILLONOff 📺 Demain à 21h10 pic.twitter.com/zxUE9tYkyc — France 2 (@France2tv) March 31, 2023

Préparez vous pour le premier numéro de « Votre Vie en JeuX » ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV

