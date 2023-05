50mn Inside du 27 mai : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50mn Inside du 27 mai 2023, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour un nouveau numéro inédit de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







Publicité





A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







Publicité





50mn Inside du 27 mai 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

✨ À la Une – Harry et Meghan

Harry et Meghan sont de retour sur le devant de la scène, mais leur stratégie pose question. Il y a d’abord eu l’histoire rocambolesque de la course poursuite dans les rues de New York. Puis celle du faux déjeuner avec des stars, dont les photos auraient été orchestrées. Et cette semaine, un article choc et très informé, sur la vie pas si hollywoodienne du couple …

📲 Phénomène – La téléréalité



Publicité





🙏🏼 Hommage – Tina Turner

Tina Turner, icône du rock, à la voix rauque et puissante nous a quittés cette semaine à l’âge de 83 ans. Dès ses premiers succès dans les années 60, elle a incarné une révolution. Première femme afro-américaine star de rock’n’roll. Première diva. Un modèle de courage et de réussite qui a inspiré les Beyoncé, Rihanna ou encore Lady Gaga.

📸 Le portrait – Rencontre avec Vitaa

3 millions d’albums, 5 millions de fans sur les réseaux sociaux et plus d’1 milliard de vues sur YouTube…. #Vitaa est indéniablement l’une des plus artistes les plus populaires de sa génération. Que ce soit en duo avec Mélanie Diam’s, Gims, Amel Bent ou évidemment Slimane son meilleur ami, elle enchaine les tubes et les récompenses. Mais c’est aujourd’hui en solo qu’elle revient. Un album intime comme l’indique son titre « Charlotte » 💿le véritable prénom de Vitaa. A 40 ans et mère de trois enfants, elle s’y livre comme jamais.

🎙️ La story – Indochine

Dans quelques semaines, le groupe va démarrer sa grande tournée des festivals, après avoir rempli l’année dernière les plus grands stades de France pour leur 40 ans de carrière ! Si aujourd’hui rien ne semble leur résister, Indochine a tout de même connu un passage à vide dans les années 90. Mais c’était sans compter la fidélité sans faille des fans du groupe et la volonté de fer de Nicola Sirkis.

50mn Inside du 27 mai 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🎬 Doc de fin : Festival de Cannes

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h45 sur TF1.