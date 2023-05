Les mystères de l’amour du 27 mai : votre épisode ce soir sur TMC (résumé + vidéo épisode 12 saison 32 en avance)

Les mystères de l’amour du 27 mai 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 12 de la saison 32 – Ce samedi soir sur TMC, comme chaque week-end, c’est un épisode inédit de votre feuilleton « Les mystères de l’amour » qui vous attend. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce samedi soir, intitulé « Bataille de coqs ».







Un épisode inédit à découvrir dès 19h50 sur TMC mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Les mystères de l’amour du 27 mai 2023 – résumé de l’épisode 12 saison 32 « Bataille de coqs »

José a disparu, Nicolas et Etienne sont à sa recherche. Ils ignorent que leur ami a trouvé du réconfort auprès de Lisette. Ingrid et Tania sont prises au piège et se retrouvent dans une situation délicate. Fanny se prépare pour son premier concert à New-York.

Les mystères de l’amour du 27 mai – les premières minutes de l’épisode

