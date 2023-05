C à vous du 22 mai 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 22 mai 2023, invités et sommaire – Ce lundi soir et pour bien commencer la semaine, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 et en direct de Cannes pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 22 mai 2023 : le sommaire

🔵 📌 Bagages perdus, JO, hausse du trafic aérien,… Le PDG du groupe ADP, Augustin de Romanet, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Marseille : qui sont ces nouveaux tueurs à gage liés aux trafics de drogue ? On en parle avec Jean-Michel Décugis, grand reporter au service police/justice du Parisien

🔵 📌 Soumission chimique : une campagne de sensibilisation pour alerter sur ce fléau encore méconnu Caroline Roux, journaliste, présentatrice de

C dans l’air sur France 5, est dans le 5 sur 5

🔵 🎬 Guillaume Canet et Laetitia Dosch pour le film “Acide”, présenté en Séance de Minuit au Festival de Cannes 2023

🔵 🎬 Michelle Yeoh, Prix Women in Motion 2023

🔵 🎬 Cécile de France et Vincent Macaigne présentent le film “Bonnard, Pierre et Marthe”, prochainement au cinéma

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Anaïs Demoustier et Vincent Lacoste pour le film “Le temps d’aimer”, au cinéma prochainement

