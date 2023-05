Ici tout commence spoiler : Kelly craque (vidéo épisode du 25 mai)

Ici tout commence spoiler – Jusqu’où va aller Kelly pour plaire à la cheffe Lenglart dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». La cheffe lui fait subir du harcèlement psychologique sans même que la jeune femme s’en rende compte…

Et si ses proches ont essayé de lui faire ouvrir les yeux, Kelly refuse de voir la vérité en face et perd petit à petit toute confiance en elle…







Dans quelques jours, Kelly craque complètement et fond en larmes. Laetitia est à ses côtés et tente de la réconforte. Mais Kelly est détruite et ne fait que dire du mal d’elle-même. La cheffe Lenglart passe au même moment dans le parc et cette fois c’en est trop pour Laetitia, qui fonce la confronter !…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 672 du 25 mai 2023, Kelly craque sous la pression



