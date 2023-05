C dans l’air du 22 mai 2023, invités et sommaire – Ce lundi soir et pour commencer cette semaine sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 22 mai 2023 : le sommaire

⚫ Pierre Rabadan, adjoint aux sports de la Ville de Paris, sera ce soir l’invité de Caroline Roux dans #cdanslair.

Dans moins de 500 jours, auront lieu les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Demain, le gouvernement présentera les conditions d’accueil et de sécurité pour la parade nautique sur la Seine du 26 juillet 2024, avec du public sur les quais bas (100 000 places payantes) et sur les quais hauts (environ 400 000 accès gratuits).

En juillet 2020, Emmanuel Macron promettait dans l’Équipe une « billetterie populaire », principalement destinée aux jeunes pour les Jeux olympiques 2024. Pourtant, les organisateurs de Paris 2024 font face à la colère des sportifs, des fans et de tous ceux qui ont été tirés au sort et qui ont découvert le montant des billets pour les JO allant jusqu’à 2700 euros.

De nombreuses mises en garde sur la sécurité ont été faites ces dernières semaines. Pour Bertrand Cavallier, superviseur du sommet du G8 à Evian (Haute-Savoie) en 2003, « une cérémonie sur la Seine est à peu près la pire configuration imaginable ». Selon lui, la configuration des lieux, l’affluence, « l’existence d’une coupure humide » exigent “une construction au millimètre”, avec un zonage précis des spectateurs le long des quais et « une présence extrêmement densifiée des forces de l’ordre, avec une capacité d’intervention immédiate en cas de transgression ou de problème ».

De son côté, la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a fait savoir que la capacité des transports serait « insuffisante » avec une jauge à 600 000 personnes, alors que cette journée de cérémonie d’ouverture se traduira par « la fermeture de quasiment tous les ponts ». Ile-de-France Mobilités a estimé pouvoir gérer jusqu’à 500 000 personnes au total.

Après avoir vendu 3,25 millions de billets lors de la première phase, les organisateurs en proposent 1,5 million pour cette deuxième phase qui s’est ouverte le 11 mai. Une troisième phase de vente sera mise en place d’ici à la fin de 2023 et jusqu’en 2024. Elle se déroulera « au fil de l’eau, selon le principe du ‘premier arrivé premier servi », d’après le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques.

Pierre Rabadan est l’adjoint aux sports de la Ville de Paris. Il reviendra sur la présentation de demain du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin au sujet des conditions d’accueil et de sécurité pour la parade nautique sur la Seine du 26 juillet 2024. Il fera également le point sur les 500 jours qu’il reste avant le top départ de ces Jeux olympiques 2024.

⬛ Règlements de comptes : de Marseille…aux villes moyennes

Une nouvelle fusillade a fait trois morts ce dimanche 21 mai à Marseille. D’après les premiers éléments, il s’agirait d’un règlement de comptes sur fond de trafic de drogue. Un de plus, alors que les autorités craignent une année particulièrement meurtrière dans la deuxième ville de France. 39 personnes sont décédées à la suite d’une fusillade en 2021, 37 l’année dernière, et déjà 21 depuis janvier seulement. Un record qui témoigne d’un regain de violence entre bandes rivales qui se livrent depuis des mois une guerre sans merci pour le contrôle des points de deal. Chacun pouvant rapporter jusqu’à 80.000 euros par jour. L’enjeu financier est énorme. Et les règlements de comptes autrefois réservés aux métropoles touchent désormais également des villes de taille moyenne où le trafic de stupéfiants, du cannabis aux produits de synthèse, s’étend. Villerupt, Verdun, Nantes, Valence, Avignon… Autant de communes de taille intermédiaire qui ont été ces dernières semaines le théâtre d’une fusillade sur fond de trafic de drogue.

Selon le ministère de l’Intérieur, qui a fait de la « guerre » à la drogue sa priorité et martèle qu’être consommateur reviendrait à être complice des trafiquants, il existerait près de 4 000 points de deal en France, soit un business estimé à 3 milliards d’euros par an. Avec côté consommateurs, environ 18 millions de fumeurs occasionnels de cannabis, 1,5 million d’usagers réguliers et 2,1 millions de consommateurs de cocaïne, dont 600.000 réguliers.

Plus de 156 tonnes de drogue ont été saisies en France en 2022, dont 128 tonnes de cannabis et 27 tonnes de cocaïne. Un niveau « historique » dont s’est félicité le gouvernement mais qui témoigne aussi de l’essor du trafic de drogue dans le pays. Selon Frédéric Vaux, directeur de la police nationale, « la production mondiale de produits stupéfiants augmente régulièrement. Ces trafiquants-là cherchent à écouler leur marchandise le plus possible, et sur toute l’étendue du territoire national ». Le trafic de drogue gagne du terrain et s’implante ainsi au fil des mois dans les villes moyennes et dans des zones rurales.

Or plus de points de deal, c’est aussi plus de bandes rivales qui pour marquer leurs territoires misent sur la terreur. Qu’importe si les règlements de compte font des victimes collatérales. A Marseille, environ 3 000 blessés par balles et par arme blanche ont été pris en charge ces cinq dernières années par les hôpitaux. Des soignants qui se sentent aujourd’hui bien souvent débordés par la situation.

Alors que se passe-t-il à Marseille ? Pourquoi les petites villes, jusqu’ici épargnées, sont-elles aujourd’hui gangrénées par le trafic ? Comment améliorer la lutte contre la drogue ?



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce lundi 22 mai 2023 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.