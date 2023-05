C dans l’air du 18 mai 2023, invités et sommaire – Ce jeudi soir et même un jour férié sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.







C dans l’air du 18 mai 2023 : le sommaire

⚫ Audrey Lebel, journaliste indépendante, auteure de « Nos amis saoudiens » sera l’invitée de Caroline Roux dans #cdanslair.

Audrey Lebel est journaliste indépendante. Elle collabore à La Revue dessinée et au Monde diplomatique, et publie “Nos amis saoudiens”, aux éditions Grasset. Elle livre une enquête inédite, fouillée, sur les retaltions entre la France et l’Arabie saoudite dirigée aujourd’hui par Mohammed ben Salmane. Dans ce livre, elle raconte comment la monarchie sait imposer ses règles du jeu a coup de commande militaire et d’influence, à coup d’intimidation et grâce à sa puissance financière.

La 76ème édition du Festival de Cannes s’est ouverte ce mardi 16 mai, avec le nouveau film de Maïwenn Jeanne Du Barry qui a bénéficié d’une aide saoudienne. Pour la première fois, le Festival international du film de la mer Rouge a annoncé que sa fondation allait soutenir un long-métrage français.

Dans son livre, Audrey Lebel aborde les différentes forms de soft power mises en place par l’Arabie saoudite. L’objetcif de cette politique se déploie principalement dans trois domaines : le sport, la culture, le tourisme. Pour Audrey Lebel, “l’objectif de cette opération de séduction internationale est, pour le régime saoudien, de redorer son image, de s’acheter une respectabilité, de faire oublier l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, les 400 000 morts de la guerre au Yémen, la répression qui vise les opposants dans le pays, le rigorisme du wahhabisme, le fait que parmi les 19 pirates de l’air ayant commis les attentats du 11 septembre à New York, 15 étaient des ressortissants saoudiens”.

Dans son livre, on apprend les nombreux passe-droits que la France octroie à l’Arabie-Saoudite, sa responsabilité dans le conflit au Yémen, tous les petits arrangements payés à base de subventions publiques.

Audrey Lebel, journaliste indépendante et auteure de “Nos amis saoudiens”, aux éditions Grasset, reviendra sur les relations entre la France et l’Arabie saoudite et sur la politique de Mohammed ben Salmane.

⬛ JO : les prix s’envolent, la colère aussi

2.700 euros pour assister à la cérémonie d’ouverture des JO 2024 de Paris. C’est un des prix qui fait scandale à un an de l’événement, comme des tickets à 360 ou 245 euros pour une demi-finale de judo. « De la folie » aux yeux de nombreux parisiens comme des amateurs de sport. Leur mécontentement, qui se fait de plus en plus entendre, est même à présent relayé par certains athlètes. « Jeux Olympiques accessibles pour tous vous aviez dit… » a récemment tweeté la judokate Amandine Buchard.

La classe politique aussi se met vent debout contre ces prix jugés « exorbitants ». Le député insoumis Eric Coquerel a interpellé la ministre des Sports à ce sujet mais Amélie Oudéa-Castéra a défendu cette politique tarifaire en évoquant des montants moins élevés que lors des précédentes éditions, ce qu’a confirmé le comité d’organisation des Jeux.

Outre les prix, ce sont aussi plusieurs rumeurs qui entachent déjà l’événement. Les bénévoles ne seraient pas défrayés, des caméras de surveillance high tech capables de détectés des comportements suspects seraient utilisées et 3.000 étudiants franciliens seraient priés de libérer leurs logements du Crous pendant les Jeux pour que des partenaires mobilisés puissent y loger. « Pour permettre l’organisation de Jeux olympiques destinés aux plus riches, des étudiant.e.s vont donc être expulsé.e.s de chez eux pendant l’été 2024 et se retrouver sans logement ! », a de suite dénoncé le syndicat L’Union étudiante.

Enfin, la question de l’accueil des sportifs russes pose question. Si l’Ukraine et une partie de la communauté internationale souhaitent les bannir, rien n’est encore tranché du côté du comité olympique qui garde en ligne de mire un idéal de neutralité. Alors, face à la possibilité d’être exclus des Jeux, certains athlètes russes qui s’entraînent en France font d’ores et déjà des démarches pour obtenir la naturalisation française.

Alors, les prix des places sont-ils justifiés ? La réquisition des logements du Crous va-t-elle durablement ternir l’image des JO de Paris ? Les athlètes russes doivent-ils pouvoir participer à l’événement ?



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce jeudi 18 mai 2023 à 17h40 sur France 5.