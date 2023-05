Roland Garros : Rafael Nadal déclare officiellement forfait et annonce sa retraite

Rafael Nadal forfait pour Roland Garros 2023 – Et voilà, on s’en doutait et la mauvaise nouvelle est tombée. Rafael Nadal ne pourra pas défendre son titre à Roland Garros 2023. Le joueur espagnol a annoncé ce jeudi après-midi en conférence de presse qu’il déclare forfait pour le Grand Chelem parisien, qui débutera le 28 mai prochain.







« La lésion n’a pas évolué comme je le voulais. Je ne suis pas en mesure de jouer à Roland-Garros. Vous pouvez imaginer combien c’est difficile pour moi de prendre cette décision, dictée par mon corps » a déclaré Rafael Nadal aujourd’hui depuis la Rafael Nadal Academy à Majorque.







Il n’est toujours pas remis de sa blessure et a expliqué qu’il serait absent encore plusieurs mois : « 2, 3, ou peut être 4 mois, je ne sais pas« .

Et Nadal, qui compte actuellement 22 titres en Grand Chelem, est allé plus loin en annonçant sa retraite pour bientôt : « L’année prochaine sera sans doute la dernière année de ma carrière de joueur professionnel« .



Après Roger Federer l’an dernier, les fans de tennis vont donc devoir se préparer à dire au revoir à une autre légende du tennis mondial, Rafael Nadal.