Cauchemar en cuisine du 25 mai : direction Plougonver ce soir sur M6

Cauchemar en cuisine du 25 mai 2023 – C'est une rediffusion de « Cauchemar en cuisine » avec Philippe Etchebest qui vous attend ce jeudi soir sur M6. Le chef se rend à Plougonver, en Bretagne.







A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay et/ou en streaming sur 6Play.







Cauchemar en cuisine du 25 mai 2023, présentation

C’est à Plougonver en Bretagne que Jessica a fait appel au chef Philippe Etchebest pour lui venir en aide : le restaurant où elle travaille avec son patron Vincent rencontre depuis plusieurs mois une grosse baisse de clientèle. Leur situation financière est au plus mal et leur moral aussi.

Lors de sa visite, le Chef a rapidement découvert que Jessica manquait cruellement de professionnalisme. Elle oscillait entre bonne humeur… et gaffes à répétition ! Pourtant, malgré les quelques erreurs du cuisinier, pour la première fois dans Cauchemar en cuisine, Philippe Etchebest s’est retrouvé dans une impasse : impossible pour lui d’expliquer, avec ce qu’il a constaté, une telle baisse de clientèle !

Or, selon Jessica, il semble que le Chef n’ait pas tout vu : le caractère explosif de son patron ferait partie intégrante du problème !

Alors comment va réagir Philippe Etchebest quand il va découvrir le pot aux roses ? Ce qui est sûr c’est que la confrontation avec Vincent sera haute en couleurs, et les nerfs du Chef vont être mis à rude épreuve.

Cauchemar en cuisine du 25 mai 2023, extrait vidéo



"Je ne suis pas là pour me faire embrouiller" 😡

En Bretagne, mission sous haute tension pour Philippe Etchebest… Le chef gardera-t-il son sang froid ?#CauchemarEnCuisine, jeudi à 21:10 pic.twitter.com/Rqcxnl4Qov — M6 (@M6) May 22, 2023