Demain nous appartient du 15 mai : Karim arrête Diego (résumé + vidéo épisode 1426 en avance)

Demain nous appartient du 15 mai 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1426 de DNA – Karim soupçonne Diego ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Il vient chez les Delcourt pour arrêter Diego et l’emmener au commissariat pour l’interroger…







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient du 15 mai 2023 – résumé de l’épisode 1426

Les Delcourt s’inquiètent pour Diego, qui n’a pas dit un mot du week-end. Il est sous le choc depuis la découverte de la vidéo, il pense que son père a fait quelque chose de mal pour qu’on l’ait tué. Mais Karim débarque, il veut interroger Diego. L’adolescent est ok et Karim explique à Chloé qu’il doit l’emmener au commissariat ! Et pour cause, il avait son adn sur les vêtements de son père quand il a été poussé dans les escaliers. La police embarque Diego, Chloé appelle Raphaëlle.

Pendant ce temps là, les enfants Roussel sont en pleine dégustation pour le menu du mariage…Et un test positif d’Amel met Soizic dans tous ses états.



Demain nous appartient du 15 mai 2023 – extrait vidéo de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.