Demain nous appartient du 17 mai : Stéphane prêt à tuer Diego (résumé + vidéo épisode 1428 en avance)

Demain nous appartient du 17 mai 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1428 de DNA – Le comportement étrange de Stéphane sème le doute parmi ses proches ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Et le compagnon de Soraya se prépare pour tuer Diego !…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Stéphane avoue, Soraya complice (vidéo épisode du 19 mai)









Publicité





Demain nous appartient du 17 mai 2023 – résumé de l’épisode 1428

Stéphane s’est levé tôt et quand Soraya se lève, il part déjà travailler… Il a l’air préoccupé, Soraya se pose des questions et insiste pour qu’ils déjeunent ensemble. Mais Stéphane décline et s’en va ! Gabriel prend un café avec Soraya, il l’interroge sur Stéphane. Lui aussi le trouve bizarre en ce moment. Plus tard dans la journée, Stéphane se rend au mas d’Alex et Judith. Il parle avec Diego et l’interroge sur son amnésie… Et le soir, Stéphane s’introduit dans le jardin des Delcourt avec une arme. Il est sur le point de tirer sur Diego quand son téléphone sonne !

La police avance dans son enquête. Sara arrive au commissariat en vélo électrique bleu. Georges et Nordine vont le lien avec l’affaire Lutti. Ils ont enfin une piste pour démasquer et retrouver le tueur.

De son côté, Audrey choisit une robe de mariée très spéciale. Et Jordan joue les entremetteurs pour Marianne.



Publicité





Demain nous appartient du 17 mai 2023 – extrait vidéo de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.