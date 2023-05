Demain nous appartient du 26 mai : Simon balance une bombe à Martin (résumé + vidéo épisode 1435 en avance)

Demain nous appartient du 26 mai 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1435 de DNA – Simon est soupçonné par la police ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Il est interrogé au commissariat et il balance une bombe à Martin…







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient du 26 mai 2023 – résumé de l’épisode 1435

Simon Leclerc, l’avocat de Vanessa, est soupçonné d’être le maître en chanteur du procureur. L’un des appels a été passé depuis le tribunal pile au moment où il y était… Simon assure que ce n’est pas lui et qu’il n’aurait aucun intérêt à faire ça… Martin pense qu’il cherchait le vice de procédure pour briller, comme il l’a déjà fait dans le passé. Simon lui assure qu’il sera innocenté et lui conseille de chercher du côté de Georges… Il annonce à Martin que Georges est allé voir Vanessa plusieurs fois au parloir ! Martin semble sous le choc…

Pendant ce temps là, Victoire court un grand danger. Et Roxane doit se séparer d’Enora. Audrey et Damien se disent « oui » dans un lieu incongru..



Demain nous appartient du 26 mai 2023 – extrait vidéo de l’épisode

