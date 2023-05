Demain nous appartient spoiler : Bart confronté à Vanessa (vidéo épisode du 30 mai)

Demain nous appartient spoiler – Les jours à venir vont être particulièrement difficiles pour Bart dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, il va se retrouver face à Vanessa et il ne va pas réussir à garder son calme…

Devant le palais de justice pour l’ouverture du procès, Bart est avec Adèle, Victoire, Georges, Tristan et Chloé.







Vanessa arrive, accompagnée de son avocat. Elle interpelle Bart et lui sort son discours de repenti comme lui a appris son avocat… Mais Bart n’y croit pas une seconde et sort de ses gonds, il lui dit qu’elle a détruit sa famille en lui prenant sa femme, elle mérite juste de moisir en prison ! Vanessa se félicite auprès de son avocat mais Simon lui reproche cette esclandre et conseille à Bart de se tenir tranquille !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1437 du 30 mai 2023 : Bart se retrouve face à Vanessa

