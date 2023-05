Demain nous appartient spoiler : Diego retrouve quelqu’un d’important (vidéo épisode du 16 mai)

Demain nous appartient spoiler du 16 mai 2023 – Diego est maintenant orphelin dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Après la mort de son père, il n’a plus personne et les Delcourt s’inquiètent pour ses souvenirs s’il n’y a personne pour lui raconter…

Mais dans quelques jours, Diego va se retrouver face à Sandra, qui était la meilleure amie de sa mère !







Elle est venue chez les Delcourt et elle est très émue de retrouver Diego. L’adolescent ne se souvient pas de son visage mais il reconnait sa voix et son parfum, il sait qu’il la connait et qu’il l’aimait bien ! Sandra prend Diego dans ses bras, elle l’a vu grandir et a plein de choses à lui raconter.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1427 du 16 mai 2023 : Diego face à Sandra

