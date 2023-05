Demain nous appartient spoiler : Sara découvre qui a tiré sur Vanessa (vidéo épisode du 1er juin)

Demain nous appartient spoiler – Vanessa va se faire tirer dessus dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, alors que Bart est accusé par la police et qu’il préfère garder le silence, Sara comprend tout…

Avec Roxane, elles mènent leur propre enquête et découvre la vérité !







Publicité











Publicité





Bart est bien innocent et s’il protège la personne qui a tenté de tuer Vanessa, c’est qu’il la connait bien. Et pour cause : il s’agit de Mathilde, la fille de Louise !

Sara découvre qu’elle doit prendre un bus pour Turin, elle prévient ses collègues pour que Karim puisse l’arrêter.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : les résumés jusqu’au 16 juin 2023

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1439 du 1er juin 2023 : Sara découvre la vérité

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.