Un si grand soleil du 30 mai : Evan reçoit une balle ! (résumé et vidéo épisode 1157 en avance)

Un si grand soleil du 30 mai, spoiler résumé de l’épisode 1157 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 30 mai 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Robin et Evan parlent au petit déjeuner, Evan lui confie que c’est compliqué avec sa mère. Il ne sait pas ce que ça va donner. Le commissariat appelle Evan, il doit y aller.







Laurine annonce à son père qu’ils vont pouvoir relancer le projet de clinique mais la femme d’Evan ne se portera plus caution. Elle lui demande s’il sera d’accord pour se porter caution, il accepte mais doute toujours d’Evan.



Jules parle avec Boris, il insulte Thaïs mais il est toujours convaincu de réussir à retourner Kira.

Evan hallucine face à Akim et Elise, il assure ne pas être à l’origine du harcèlement que subit Chloé. Elise ne le croit pas et lui parle de son comportement au vernissage de Marc. Evan s’explique, il était énervé mais jamais il ne pourrait lui faire du mal.

Kira retrouve Jules, qui lui reproche de l’avoir manipulée. Jules l’envoie encore balader et quand il parle de sa mère, Kira lui donne un coup bien placé avant de partir. Au lycée, Kira présente ses excuses à Thaïs. Elle lui explique qu’il l’a manipulée. Thaïs lui pardonne, elles se prennent dans les bras.

Chloé appelle Aurélie pour lui parler de sa plainte… Et Evan se confie à Alain, Laurine écoute la conversation.

Cathy retombe sur Thaïs et Kira, elle s’en prend violemment aux deux adolescentes et les menace. Pendant ce temps là, Alain est avec Béatrice et lui fait promettre de ne plus jamais arrêter son traitement. Elle dit avoir compris la leçon. Et Kira confie à Louis qu’elle a embrassé Jules. Il le prend mal et s’en va.

Evan appelle Chloé et lui laisse un message. Il lui assure qu’il n’a rien fait et lui dit qu’il faut absolument qu’ils se parlent. Laurine demande à prendre un verre, il refuse. Evan va à la rencontre de Chloé. Elle l’envoie balader et lui demande d’assumer. Un homme armé les observe, Evan se prend une balle et s’effondre au sol !

VIDÉO Un si grand soleil du 30 mai extrait, Evan se fait tirer dessus

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.