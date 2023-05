Demain nous appartient spoiler : Vanessa met son plan à exécution (vidéo épisode du 5 juin)

Demain nous appartient spoiler – Vanessa va mettre son plan à exécution dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, elle va se retrouver libre comme l’air !

Vanessa a braqué le fourgon qui la ramenait en prison. Et pour cause, ses menottes n’étaient pas attachées !







Elle force l’un des policiers à conduire et elle savoure sa liberté. Vanessa est ravie de voir que son plan a réussi et qu’elle ne retourne pas en prison… Pendant ce temps là, la police est à ses trousses ! Mais Aurore et son équipe arriveront-ils à arrêter Vanessa avant qu’elle ne tue à nouveau ?

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Vanessa s’évade ! (vidéo épisode du 2 juin)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1441 du 5 juin 2023 : Vanessa est libre

