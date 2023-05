Demain nous appartient spoiler : Vanessa s’évade ! (vidéo épisode du 2 juin)

Demain nous appartient spoiler – Vanessa va s’évader dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Vanessa sort de l’hôpital après que Mathilde lui ait tiré dessus. Aaron avait hâte de la voir partir et retourner en prison…

Et avant de quitter l’hôpital, Vanessa remercie Aaron et demande pardon à Victoire.







Aaron demande à Victoire si ça va, elle lui dit que ça ira mieux quand elle la saura derrière les barreaux. Aaron lui dit que ça sera bientôt terminé, elle ne doit pas se laisser bouffer par ça…

Mais durant son transfert en prison, Vanessa a ses menottes qui ne sont pas fermées. Elle fait une piqure au flic et réussit à s’échapper ! La prison alerte la police : le fourgon transportant Vanessa n’est jamais arrivé ! Karim et Aurore retrouvent le fourgon dans la nature avec le flic inconscient. Karim prévient ses collègues : Vanessa s’est évadée, elle est en cavale !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1440 du 2 juin 2023 : l’évasion de Vanessa

