Demain nous appartient spoiler : Noor a un coup de coeur pour... (vidéo épisode du 24 mai)

Demain nous appartient spoiler – Noor et Gabriel ne sont toujours pas officiellement en couple dans votre feuilleton « Demain nous appartient ». Et la semaine prochaine, Noor va avoir un coup de coeur pour… son professeur de yoga !

Accompagnée de sa soeur Soraya et son amie Judith, Noor se rince l’oeil pendant le cours sur la plage.







Et Noor est clairement pas insensible au charme du professeur de yoga. Mais va-t-elle craquer et démarrer une histoire avant d’en parler avec Gabriel ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1433 du 24 mai 2023 : Noor sous le charme de…

