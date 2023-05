Ici tout commence spoiler : Hortense face à une terrible nouvelle (vidéo épisode du 24 mai)

Ici tout commence spoiler – Hortense va apprendre une terrible nouvelle la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et c’est le jour de son anniversaire que la jeune femme va tomber de haut…

Tout va pourtant bien commencer pour Hortense avec un beau gâteau d’anniversaire préparé avec amour par Mehdi et de jolis cadeaux de sa mère et de Vic.







La mère d’Hortense et de Vic remplace Constance à l’infirmerie de l’institut. Elle a expliqué que leur père ne pouvait pas être là pour l’anniversaire d’Hortense mais surprise, il arrive à l’improviste !

Eugénie craque et fond en larmes. Elle annonce à ses filles qu’il a demandé le divorce il y a trois mois ! Tout s’écroule pour Hortense.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 671 du 24 mai 2023, l’anniversaire d’Hortense gâché



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.