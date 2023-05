« No Country For Old Men » : histoire du film ce soir sur France 3 (22 mai)

« No Country For Old Men », c’est le film rediffusé ce lundi 22 mai 2023 sur France 3. Un film de Joel et Ethan Coen avec Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Woody Harrelson.







A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en streaming via la fonction direct de France.TV







« No Country For Old Men » : résumé, synopsis

A la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, Llewelyn Moss essaie de chasser pour survivre. Un jour, il découvre les cadavres de plusieurs trafiquants, qui se sont manifestement entretués, et récupère une mallette contenant deux millions de dollars. Mais le propriétaire de l’argent a engagé un tueur, Anton Chigurh pour récupérer son bien. Chigurh ne tarde pas à retrouver la trace de Moss.

La bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre film telle que diffusée en salles lors de sa sortie en 2007.



