Ici tout commence du 10 mai : Deva confronte Anaïs (résumé + vidéo épisode 661)

Ici tout commence du 10 mai, résumé et vidéo extrait épisode 661 – Deva décide de confronter Anaïs ce soir dans votre épisode du feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Elle n’a pas parlé à Lisandro mais elle est gênée et n’a pas envie de continuer à lui mentir…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 10 mai 2023 – résumé de l’épisode 661

Deva fait part des inquiétudes de Lisandro à Anaïs. David lui a tout raconté au sujet de Théo et elle est mal à l’aise à l’idée de mentir à Lisandro… Elle lui explique qu’elle aussi devait se marier mais qu’elle est tombée amoureuse de quelqu’un d’autre. Deva pense que si Anaïs est amoureuse de Théo, elle doit parler à Lisandro.

Lisandro débarque et lui propose une visio avec la wedding-planneuse en fin de journée. Anaïs le remercie et s’excuse pour la veille.

L’anniversaire de Naël approche, Jasmine voulait l’emmener à un spectacle mais c’est complet. Axel lui propose de faire autre chose mais il faut trouver une idée… Anaïs prend une décision radicale. Livio confie à Claire son envie de devenir professeur.



Ici tout commence du 10 mai 2023 – vidéo premières minutes

