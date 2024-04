Demain nous appartient spoilers : Charles continue, un drame, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 29 avril au 3 mai 2024)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 29 avril au 3 mai 2024 – Impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que Charles continue ses magouilles et il va même s’associer à Victor !







La police n’est toujours remontée jusqu’à lui pour le détournement de l’argent de l’association. Jessica ne le soupçonne plus mais Timothée s’acharne, il veut trouver ! Et Victor va faire une proposition à Charles…

Pendant ce temps là, une course poursuite va tourner au drame à Sète. Une voiture de police va violemment percuter le véhicule de Victor en poursuivant un homme cagoulé… Et Etienne va devoir assumer les conséquences de ses actes.



De leur côté, Aurore et Martin décident de tout faire pour réunir Manon et Nordine…

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 29 avril au 3 mai 2024

Lundi 29 avril 2024 (épisode 1675) : Hugues pose un ultimatum à Charles. Martin et Aurore remuent ciel et terre pour rapprocher Manon et Nordine. Gabriel fait une proposition inattendue à Soraya.

Mardi 30 avril 2024 (épisode 1676) : Charles accepte de tremper dans les affaires de Victor. Etienne reçoit un appel inquiétant.

Mercredi 1er mai 2024 (épisode 1677) : Les patrouilles poursuivent un mystérieux cambrioleur. Timothée persiste et s’obstine, au grand dam de ses collègues. Soraya prend ses marques chez Gabriel, pour le meilleur et pour le pire.

Jeudi 2 mai 2024 (épisode 1678) : Etienne se sent coupable face aux conséquences de ses actes. Bastien se retrouve au cœur d’une rumeur, bien malgré lui. Agnès se retrouve au cœur d’un triangle amoureux.

Vendredi 3 mai 2024 (épisode 1679) : Chez les Curtis, le plan d’attaque est lancé. Violette joue cartes sur table avec Jordan. Valentine perce le secret de Bruno.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 29 avril au 3 mai 2024

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l'épisode du jour.