13h15 le samedi du 27 avril : au sommaire aujourd’hui

13h15 le samedi du 27 avril 2024 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi avec le numéro intitulé « Le moulin de Paul ».





« 13h15 le samedi » du 27 avril 2024 : « Le moulin de Paul », le sommaire

Il y a trois ans et demi, Paul Dieudonné a abandonné sa vie à Paris pour reprendre l’entreprise familiale ancestrale située en Dordogne : le Moulin de la Veyssière. Aujourd’hui, malgré les obstacles, il se consacre à la production et à l’exportation d’huile de noix AOP vers l’Asie et les États-Unis.

Dans la commune de Neuvic en Dordogne, en juillet 2020, Paul Dieudonné, âgé de 29 ans, a repris les rênes de l’entreprise familiale, le Moulin de la Veyssière, qui est dans sa famille depuis 1857.



De génération en génération, les ancêtres de Paul étaient meuniers, se concentrant principalement sur la production de farine et d’huile de noix du Périgord chaque hiver. Il y a cinquante ans, la minoterie et la boulangerie ont cessé leurs activités, laissant perdurer uniquement la fabrication d’huile et de farine de caractère après sept générations.

Malgré son orientation professionnelle initiale en tant que cadre commercial en région parisienne, Paul a été ramené en Dordogne en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Quelques mois de confinement lui ont permis de renouer avec l’activité familiale, le poussant à abandonner sa carrière précédente pour se consacrer à la production artisanale d’huile de noix du Périgord AOP.

Aujourd’hui, il s’efforce de développer les ventes à l’étranger, principalement aux États-Unis et en Asie. Malgré les défis économiques, la crise agricole et les aléas climatiques, il lutte pour la survie du moulin et pour perpétuer l’héritage familial.