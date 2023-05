Top Chef du 10 mai 2023 : l’épisode 11 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Top Chef du 3 mai 2023 – Après l’élimination de Jean la semaine dernière, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour suivre l’épisode 10 de la saison 14 de « Top Chef ». Cette semaine, les sens des candidats vont être mis à rude épreuve ! La vue, le toucher, l’odorat et bien sûr le goût : les candidats vont devoir mettre leurs sens en éveil pour remporter deux épreuves mythiques. Feront-ils preuve de bon sens ?







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne







Top Chef du 10 mai 2023, le programme de l’épisode 11

Épreuve qualificative

C’est le retour de la fameuse boîte noire ! Privés de la vue, les candidats ne pourront se reposer que sur leur goût, leur odorat et leur toucher pour retrouver le plat secret imaginé par le chef doublement étoilé, Pascal Barbot. Ce dernier va lancer aux candidats et aux chefs l’un des défis les plus difficiles depuis la création de cette épreuve puisqu’il a imaginé une recette totalement végétarienne, mais qui reproduit à la perfection la sensation, les textures et le goût d’un plat de viande ! Les sens des candidats et des chefs seront-ils assez affutés pour découvrir quelle recette se cache dans la boîte noire ? Vont-ils réussir à relever le défi lancé par le chef où vont-ils tomber dans le piège de Pascal Barbot ?

Épreuve éliminatoire

S’ils étaient privés de la vue lors de la première épreuve, sur la seconde c’est le visuel qui va compter plus que tout avec le retour d’une autre épreuve culte du concours : la photo culinaire ! Et ce sont deux chefs triplement étoilés depuis plus de 15 ans, à la tête des plus grands palaces parisiens, qui vont lancer ce défi : Éric Frechon et Christian Le Squer. L’objectif des candidats : les convaincre à leur tour avec un dressage inédit mettant en valeur un produit simple, l’oignon. Leurs assiettes seront photographiées à la fin de l’épreuve et seuls les plats les plus impactants visuellement seront dégustés. L’enjeu est énorme car le plat gagnant sera sélectionné pour faire la couverture d’un célèbre magazine culinaire alors qu’un candidat sera définitivement éliminé du concours.



Top Chef du 10 mai 2023, extrait vidéo

« On ne voit strictement RIEN » : Plongés dans le noir, les candidats pensent manger de la viande alors que la recette secrète de Pascal Barbot est totalement végétarienne !

Rappel de la présentation de la saison 14

Parce que la grande cuisine se renouvelle tous les jours, Top Chef en fait de même dans cette 14e saison, pour encore plus de saveurs. Aujourd’hui, la gastronomie se démocratise et les grands chefs souhaitent la rendre accessible au plus grand nombre.

Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Glenn Viel et Paul Pairet vont ainsi challenger les candidats dans des univers très différents. Cuisine très marquée, personnalité atypique, les 16 candidats de cette nouvelle saison vont vous surprendre !

LES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON

– Une cuisine gastronomique accessible et moderne

– Des épisodes plus courts : l’épreuve de la dernière chance disparait !

– Un nouveau défi pour Hélène Darroze

– De nouvelles épreuves inédites et revisitées

– 16 candidats talentueux à forte personnalité

CHAQUE SEMAINE, UN THÈME CULINAIRE DIFFÉRENT

Les candidats vont devoir se surpasser pour répondre aux challenges des chefs. Toutes les semaines, vous découvrirez une épreuve différente :

– Révolutionner la cuisine de rue dans le plus grand food market d’Europe

– Défier la technique des Meilleurs Ouvriers de France

– Cuisiner des produits ordinaires et les rendre extraordinaires

– Entrer dans la peau d’un chef de palace pendant 24 heures

– Réaliser des illusions culinaires

– Faire un menu gastronomique le plus économique

« Top Chef », c’est ce soir sur M6.