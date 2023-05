Ici tout commence du 5 mai : Marta prête à récupérer Théo ? (résumé + vidéo épisode 658)

Ici tout commence du 5 mai, résumé et vidéo extrait épisode 658 – Marta est-elle de retour à l’institut pour récupérer Théo dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Ce soir, Charlène la remotive à bloc : elle est convaincue qu’ils peuvent se remettre ensemble !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 5 mai 2023 – résumé de l’épisode 658

Charlène est ravie du retour de Marta, sa meilleure amie. Mais Marta a bien compris que Charlène espère qu’elle reconquérisse Théo… Sauf que Marta ne pense pas que ce soit possible. Elle dit à Charlène que Théo et elle, c’est de l’histoire ancienne. Et elle croit d’ailleurs que Théo n’est pas ravi de la revoir. Charlène pense le contraire…

De son côté, Hortense est triste que ça ne se passe pas bien entre Vic et leur mère. Elle aimerait arranger les choses. Face à leur mère, Hortense et Vic se montrent plus soudées que jamais.

Quant à Solal, il développe un crush… inattendu.



Ici tout commence du 5 mai 2023 – vidéo premières minutes

