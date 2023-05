Mask Singer : Vincent Niclo sous le masque du Husky ? Tous les indices !

Mask Singer saison 5 les indices sur le Husky – C’est ce soir qu’aura lieu le prime 4 de la nouvelle saison de « Mask Singer ». Avez-vous trouvé qui se cache sous le costume du Husky ? On vous fait un récap de tous les indices !







Suite des enquêtes à ne pas manquer ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Jeff Panacloc, Elodie Frégé et un enquêteur mystère.







Mask Singer saison 5 : qui est dans le costume du Husky ?

Zoom sur le costume du Husky. Jeff Panacloc sait de qui il s’agit puisqu’il a validé son Prono d’Or. Du côté de nombreux téléspectateurs et chez Stars-Actu, on pense à Vincent Niclo. Et on peut dire que les indices collent parfaitement avec le chanteur ! Mais alors qu’Elodie Frégé avait cité Vincent Niclo lors du 2ème prime, elle n’est pas retournée sur cette piste la semaine dernière ! Pour vous aider dans votre enquête, voici tous les indices à disposition.

Indice n°1 : « Tout ce que je touche devient de l’or »

Indices donnés sur le prime 2 :

– Il rêvait de faire entendre sa voix, il rêvait d’aboyer en choeurs avec sa meute tel un bon gros loup. Il rêvait en prime de le faire au grand jour.

– Ce Husky osait sortir du bois et en envoyait aussi. Il rêvait de rôles taillés sur mesure, pour y arriver il n’avait pas hésité à se faire coacher.

– Ce Husky devint connu de tous. Il faut dire qu’il présentait bien dans son beau costume. Il se donnait corps et âme, faisant la fierté de ses parents.

– Il avait du chien ce Husky, comme peuvent en témoigner les millions de téléspectateurs fidèles devant leurs écrans.



Indices visuels / sonores : un bisou entre deux hommes, des dictionnaires anglais / allemand / italien / espagnol, un calendrier, des télécommandes, Soprano

Propositions des enquêteurs : Vincent Niclo, Emmanuel Moire, M ou encore Philippe Katerine

Indices donnés sur le prime 3 :

– « Grâce à ses pattes musclés et son entrainement quasi quotidien, le Husky tient la distance. Il parcourt sans soucis des kilomètres »

– « Je vous emmène dans mon tour du monde. Il y a Paris, bien évidemment. J’ai joué, chanté, dansé. »

– « Il y a l’Italie. Quelle belle langue ! La langue de l’amour. Un amour plein de promesses, ça doit être mon côté romantique »

– « Puis l’Angleterre. (…) on peut dire que j’ai pas mal trainé mes pattes à travers le globe. Il ne me manque plus que de prendre de la hauteur pour aller sur la lune »

Indices visuels / sonores : la musique « Les rois du monde » de Roméo et Juliette, les drapeaux du Canada, du Mexique, des Etats-Unis, du Japon, et du Portugal, Notre-Dame de Paris, Bretagne, Paris, Avignon, Saint-Tropez, de l’encens

Propositions des enquêteurs : Emmanuel Moire, Damien Sargue, Agustín Galiana et Bruno Putzulu

La dernière prestation du Husky sur « Lucie » de Pascal Obispo

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer le Husky ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et MYTF1.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 5 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 5 mai 2023 à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger