Ici tout commence spoiler : Teyssier face à Anaïs et Théo (vidéo épisode du 16 mai)

Ici tout commence spoiler – Teyssier est de retour à l’institut et comme toujours, ça va déménager dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ! En effet, dans quelques jours, Teyssier va surprendre Anaïs dans les bras de Théo chez lui !

Et on peut dire que Teyssier ne se réjouit pas de la nouvelle…







Publicité





A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : un choc à l’institut (vidéo épisode du 15 mai)







Publicité





Anaïs est mal, elle s’est disputée avec Lisandro qui est très remonté contre elle. Il lui a hurlé dessus et il l’a mise à la porte… Anaïs ne l’avait jamais vu si triste et en colère, elle craint qu’il ne lui pardonne jamais. Et se croiser tous les jours à l’institut va devenir un enfer !

Teyssier débarque et surprend Anaïs dans les bras de son fils. Il n’apprécie pas, même si Théo lui dit qu’Anaïs a rompu avec Lisandro. Teyssier s’inquiète pour l’ambiance entre la salle et la cuisine au Double A mais Théo lui assure que ça n’impactera pas le service.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 665 du 16 mai 2023, Anaïs et Théo surpris par Teyssier



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.