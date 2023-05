Ici tout commence spoiler : Théo et Lisandro pris au piège (vidéo épisode du 18 mai)

Ici tout commence spoiler – Théo et Lisandro vont se livrer une guerre sans fin cette semaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, ces deux là se font piéger et se retrouvent enfermer tous les deux ! Vont-ils s’entretuer ?

C’est une idée de David, avec la complicité de Salomé… Et ça pourrait bien mal tourner.







David envoie des messages à Théo et à Lisandro pour les faire venir au même endroit et à la même heure. Ils ne comprennent pas ce qu’ils font là et David leur subtilise leurs téléphones portables ! Salomé s’en va avec les téléphones. David ferme la porte et avale la clé !

Théo et Lisandro deviennent fous et sont prêts à en venir aux mains… Mais David leur annonce qu’Anaïs est mal et qu’ils ne sortiront pas avant d’avoir trouvé un terrain d’entente !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 667 du 18 mai 2023, Lisandro et Théo séquestrés par David



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

